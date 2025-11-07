Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Raumfahrtunternehmen OHB hat das Technisat-Werk in Schöneck übernommen.
Das Raumfahrtunternehmen OHB hat das Technisat-Werk in Schöneck übernommen. Bild: Christian Schubert
Das Raumfahrtunternehmen OHB hat das Technisat-Werk in Schöneck übernommen.
Das Raumfahrtunternehmen OHB hat das Technisat-Werk in Schöneck übernommen. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Raumfahrtunternehmen im Vogtland: Wie viel Rüstung steckt in OHB?
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Erwerb des Technisat-Werkes in Schöneck durch das Raumfahrtunternehmen OHB melden sich auch Kritiker zu Wort. Sie bezeichnen den Investor als „Rüstungsunternehmen“. Wo ordnet OHB sich ein?

Der Raumfahrtkonzern OHB hat den Technisat-Betrieb in Schöneck übernommen. Damit bleiben Arbeitsplätze erhalten, und ein neuer Industriezweig kommt ins Vogtland. Politiker aus der Region sehen darin eine Chance für den Landkreis – sind doch in diesen Zeiten gute Nachrichten aus der Wirtschaft Mangelware. Doch es gab zuletzt auch kritische...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
31.10.2025
4 min.
Was das Raumfahrtunternehmen OHB mit dem Schönecker Technisat-Werk vorhat
Das Technisat-Werk wird vom Raumfahrtunternehmen OHB übernommen. Das wurde am Freitag in Schöneck gefeiert. Im Bild von links: OHB-Vorstandschef Marco Fuchs, OHB-Vorstandsmitglied Sabine von der Recke, Prof. Andreas Knopp und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Der Bremer Raumfahrtkonzern hat den Betrieb im Vogtland übernommen. Das wurde am Reformationstag gefeiert. Dabei wurden auch erste Details bekannt, wie es nach der Übernahme weitergeht.
Tino Beyer
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
27.10.2025
4 min.
Raumfahrtunternehmen übernimmt Technisat-Werk im Vogtland
Das Technisat-Werk in Schöneck.
Der Raumfahrt- und Technologiekonzern OHB aus Bremen erwirbt den Betrieb in Schöneck. Den wollte Technisat eigentlich schließen. Jetzt kommt es anders – und am Freitag der Ministerpräsident.
Tino Beyer
Mehr Artikel