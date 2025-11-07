Raumfahrtunternehmen im Vogtland: Wie viel Rüstung steckt in OHB?

Oberes Vogtland
Nach dem Erwerb des Technisat-Werkes in Schöneck durch das Raumfahrtunternehmen OHB melden sich auch Kritiker zu Wort. Sie bezeichnen den Investor als „Rüstungsunternehmen“. Wo ordnet OHB sich ein?
Der Raumfahrtkonzern OHB hat den Technisat-Betrieb in Schöneck übernommen. Damit bleiben Arbeitsplätze erhalten, und ein neuer Industriezweig kommt ins Vogtland. Politiker aus der Region sehen darin eine Chance für den Landkreis – sind doch in diesen Zeiten gute Nachrichten aus der Wirtschaft Mangelware. Doch es gab zuletzt auch kritische...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.