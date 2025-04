Rechnung für Katzen schockt Bürgermeister im Vogtland

In Triebel ging eine Kostenaufstellung über 4500 Euro für neun Tiere ein. Das Tierheim Kandelhof erklärt, welche Schritte zur Besitzer-Suche bei Fundtieren stattfinden. Und es gibt zwei Appelle.

Fast vom Stuhl gefallen wäre Triebels Bürgermeister Udo Seeger (Freie Wähler). Grund: Eine Rechnung an die Gemeinde über 4500 Euro für neun Katzen im Tierheim Kandelhof. „Ich war geschockt“, gibt Seeger zu. Er appelliert an die Einwohner: „Meldet euch erst einmal in der Gemeinde, wenn ihr eine Katze findet.“ Die Gemeinde könne...