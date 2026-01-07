Rettung eines historischen Gebäudes im Vogtland: Viel geschafft und noch mehr Pläne

Der Verein Klassische Musik Adorf konnte dank einer großzügigen Unterstützerin die Nachbarfläche des Trampeli-Hauses am Marktplatz erwerben. Welche Nutzung auf diesem Gelände vorstellbar ist.

Fast 13 Jahre ist es her, dass in Adorf die ehemalige Stickerei am Markt 17a abgerissen wurde. Das Grundstück schließt direkt an das Trampeli-Haus an, das seit Jahren vom Verein Klassische Musik Adorf aufwendig saniert wird. Dank einer großzügigen Zuwendung, ist der Verein nun auch im Besitz des Grundstücks, auf dem die Stickerei einst stand....