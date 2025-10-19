Rittergut Bösenbrunn: Warum Zimmererarbeiten teuer werden

Der Gemeinderat hat das erste Los im zweiten Bauabschnitt vergeben. Es liegt 20.000 Euro über der Schätzung aus dem Jahr 2022. Dafür gibt es mehr als einen Grund.

Nach längerem Ringen mit Behörden um den Weiterbau beginnt am Rittergut Bösenbrunn der zweite Bauabschnitt. Dabei geht es um die denkmalgerechte Instandsetzung des ersten Obergeschosses. Die Zimmererarbeiten hat der Gemeinderat einstimmig an die Firma Meinel Holz aus Rodersdorf vergeben. Sie war mit 47.600 Euro brutto der wirtschaftlichste...