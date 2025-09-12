Rote Haare sind ihr Markenzeichen: Vogtländerin bei den Redhead Days dabei

Oberes Vogtland
Dass ihre Haarfarbe besonders ist, weiß Sienna Leonhardt seit vielen Jahren. Nun traf sie erstmals viele Menschen, die von Natur aus so rothaarig sind wie sie.
„Mein Opa meint, es habe noch nie jemand rothaarigen in unserer Familie gegeben. Ich sei die erste“, sagt Sienna Leonhardt. Die 18-Jährige aus Muldenhammer ist eine kluge junge Frau, die das Abitur in der Tasche hat und ab Herbst in Chemnitz Physik studieren wird. Sie weiß, dass ein rothaariges Kind nur dann geboren wird, wenn beide...
