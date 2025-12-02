Sachsens höchstgelegener Bahnhof: Ein Ort voller Geschichte erwacht

Bauingenieur Peter Scholle (27) aus Sachsen-Anhalt will Sachsens höchstgelegenem Normalspur-Bahnhof neues Leben einhauchen. Seit 1. Dezember hat er die Schlüssel dafür in der Hand.

Die Bahnhofsuhr zeigt noch eine Minute nach zwölf, doch die Zeit des Stillstands ist für den Bahnhof in Schöneck vorbei. Der mehr als 150 Jahre alte Bau hat einen neuen Eigentümer, der viel vorhat mit dem prägenden Gebäude. Mit einer Seehöhe von 768 Metern ist es nicht nur Sachsens höchstgelegener Normalspur-Bahnhof, sondern auch ein Ort,...