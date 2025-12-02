Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Schlüsselübergabe: Peter Scholle (rechts) ist neuer Eigentümer des Bahnhofsgebäudes in Schöneck. Dass es für das Haus eine Perspektive gibt, freut Bürgermeister Andy Anders (links).
Schlüsselübergabe: Peter Scholle (rechts) ist neuer Eigentümer des Bahnhofsgebäudes in Schöneck. Dass es für das Haus eine Perspektive gibt, freut Bürgermeister Andy Anders (links). Bild: Ronny Hager
Der Bahnhof in Schöneck ist mit 768 Meter über dem Meeresspiegel Sachsens höchstgelegener Normalspur-Bahnhof.
Der Bahnhof in Schöneck ist mit 768 Meter über dem Meeresspiegel Sachsens höchstgelegener Normalspur-Bahnhof. Bild: Ronny Hager
Als wäre der Wirt gerade erst weg: die frühere Bahnhofsgaststätte, voll bestückt und mit Deckenmalerei.
Als wäre der Wirt gerade erst weg: die frühere Bahnhofsgaststätte, voll bestückt und mit Deckenmalerei. Bild: Ronny Hager
Die historische Bahnhofsuhr bleibt erhalten.
Die historische Bahnhofsuhr bleibt erhalten. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Sachsens höchstgelegener Bahnhof: Ein Ort voller Geschichte erwacht
Von Ronny Hager
Bauingenieur Peter Scholle (27) aus Sachsen-Anhalt will Sachsens höchstgelegenem Normalspur-Bahnhof neues Leben einhauchen. Seit 1. Dezember hat er die Schlüssel dafür in der Hand.

Die Bahnhofsuhr zeigt noch eine Minute nach zwölf, doch die Zeit des Stillstands ist für den Bahnhof in Schöneck vorbei. Der mehr als 150 Jahre alte Bau hat einen neuen Eigentümer, der viel vorhat mit dem prägenden Gebäude. Mit einer Seehöhe von 768 Metern ist es nicht nur Sachsens höchstgelegener Normalspur-Bahnhof, sondern auch ein Ort,...
