Sachsens Zupf-Jugend probt und begeistert im Vogtland

Ein musikalisches Wochenende im Vogtland endete mit einem besonderen Konzert: Das Landesjugendzupforchester Sachsen und Schüler der Musikschule Vogtland beeindruckten mit ihrem Können.

Die Musikschule Vogtland wurde am Sonntag mit Lob geradezu überschüttet. „Es hat alles wunderbar geklappt und war perfekt organisiert“, so Katja Wolf. Die künstlerische Leiterin des Landesjugendzupforchesters Sachsen bezog ihre Worte in erster Linie auf Sandra Weber, Jaroslav Kočárníkov, beide sind Lehrkräfte an der Musikschule...