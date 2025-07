Sängerin Stefanie Hertel plant Neuauflage ihres Vogtland-Open-Airs 2026

Das ist eine Überraschung: An eine Wiederholung des Vogtland-Open-Airs von Stefanie Hertel glaubten wohl die wenigsten. Doch diesmal setzt die Sängerin auf einen neuen Veranstaltungsort.

Stefanie Hertel hat einen Nachschlag für Schlager-Fans im Vogtland angekündigt. Das ist kurz nach ihrem Geburtstag eine Überraschung. Eigentlich war das Vogtland-Open-Air der Sängerin als einmalige Veranstaltung angekündigt. Die Schlager-Sause lief Anfang Juni in der Vogtland-Arena in Klingenthal. Die Sängerin feierte in ihrer alten Heimat...