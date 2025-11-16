Saison-Auftakt für Eisbahn im Vogtland: Junge Eiskunstläufer begeistern Besucher

Junge Eiskunstläuferinnen aus Chemnitz haben die Eisbahn im Elstergarten eröffnet. Die Besucher konnten es kaum erwarten, auf die Kufen zu kommen.

Zum achten Mal ist die Eisbahn in Oelsnitz in die Wintersaison gestartet. Zur Eröffnung am Freitag gab es Musik und Tanz. Umrahmt von Eisbahn-Maskottchen Kuno und dem Drachen der Syrauer Drachenhöhle begrüßten Oberbürgermeister Mario Horn (CDU), Stadtwerke-Chefin Ines Puhan und Sperkenprinzessin Lisa Hohberger die Besucher – die am Einlass...