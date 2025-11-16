Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Helena Pflugbeil vom Verein der Universitätssportgemeinschaft Chemnitz (USG) zeigte bei der Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz ihre Kür.
Helena Pflugbeil vom Verein der Universitätssportgemeinschaft Chemnitz (USG) zeigte bei der Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz ihre Kür. Bild: Christian Schubert
Zur Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz strömten zahlreiche Besucher auf die Eisfläche.
Zur Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz strömten zahlreiche Besucher auf die Eisfläche. Bild: Christian Schubert
Stimmungsvoller Auftakt bei der Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz.
Stimmungsvoller Auftakt bei der Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz. Bild: Christian Schubert
Lena Krenz (links), Effi Schuhmann (Mitte) und Leni Bauta vom Verein der Universitätssportgemeinschaft Chemnitz (USG) zeigten bei der Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz ihr Können.
Lena Krenz (links), Effi Schuhmann (Mitte) und Leni Bauta vom Verein der Universitätssportgemeinschaft Chemnitz (USG) zeigten bei der Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz ihr Können. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Saison-Auftakt für Eisbahn im Vogtland: Junge Eiskunstläufer begeistern Besucher
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Junge Eiskunstläuferinnen aus Chemnitz haben die Eisbahn im Elstergarten eröffnet. Die Besucher konnten es kaum erwarten, auf die Kufen zu kommen.

Zum achten Mal ist die Eisbahn in Oelsnitz in die Wintersaison gestartet. Zur Eröffnung am Freitag gab es Musik und Tanz. Umrahmt von Eisbahn-Maskottchen Kuno und dem Drachen der Syrauer Drachenhöhle begrüßten Oberbürgermeister Mario Horn (CDU), Stadtwerke-Chefin Ines Puhan und Sperkenprinzessin Lisa Hohberger die Besucher – die am Einlass...
