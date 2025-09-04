Samstag: Klingenthaler Wanderung startet erstmals in Mühlleithen

Oberes Vogtland
Die 41. Auflage beginnt und endet am „Waldhotel Vogtland“ im Ortsteil Mühlleithen. Drei Strecken sind am 6. September im Angebot.
Die Klingenthaler Wanderung – sie hat viele Jahre zum Start in den Tierpark oder auf den Marktplatz gerufen. Am Samstag beschreitet die Tour zur 41. Auflage neue Wege. Start und Ziel ist das „Waldhotel Vogtland“, Floßgrabenweg 1.
