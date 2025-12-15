MENÜ
Rolf Bach (links) und Jens Weingart spielen die Weihnachtsgeschichte „Ox und Esel“.
Rolf Bach (links) und Jens Weingart spielen die Weihnachtsgeschichte „Ox und Esel“. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Schauspieler aus dem Vogtland erzählen die Weihnachtsgeschichte aus Sicht von „Ox und Esel“
Von Christian Schubert
Die Schauspieler Rolf Bach und Jens Weingart schlüpfen in die Rollen der Randfiguren der Weihnachtsgeschichte. Diese erzählen sie als Ochse und Esel in einem Theaterstück. Aufgeführt wurde das Stück am Wochenende in Adorf. Am 20. und 21. Dezember ist es in Eschenbach zu sehen.

Mit einem etwas anderen Krippenspiel tritt der Adorfer Schauspieler Rolf Bach zusammen mit Schauspiel-Kollege Jens Weingart am kommenden Wochenende zweimal im Kunsthaus in Eschenbach auf. Sie führen das beliebte Kindertheaterstück „Ox und Esel“ von Norbert Ebel auf.
