Scheune Dreiländereck Ebmath: Neue Lösung für mehr Barrierefreiheit

Die Gemeinde Eichigt will einen Treppensteiger anschaffen - statt eines Aufzugs. Das hat einen weiteren Vorteil, schätzt die Kommune ein.

Im Bürgertreff Scheune Dreiländereck in Ebmath soll die Barrierefreiheit per Treppensteighilfe verbessert werden: Das kündigte Eichigts Bürgermeister Stephan Meinel (Bürger für Eichigt) an und bezifferte die Kosten auf 6000 bis 6500 Euro. Das sei nicht nur preislich günstiger, sondern auch aus anderen Gründen besser als ein Aufzug innen...