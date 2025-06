Entertainer Ross Antony (links) und Stefanie Hertel (rechts) bei ihrem Open Air in der Vogtland-Arena in Klingenthal. Bild: Christian Schubert

Entertainer Ross Antony (links) und Stefanie Hertel (rechts) bei ihrem Open Air in der Vogtland-Arena in Klingenthal. Bild: Christian Schubert

Oberes Vogtland 09.06.2025

Schlagermarathon an der Skisprungschanze: So stimmungsvoll feierten bekannte Stars mit Stefanie Hertel in Klingenthal

Von Christian Schubert 0:00 Anhören

Zu ihrem großen Jubiläumskonzert in der Vogtland Arena hatte Stefanie Hertel zahlreiche Künstler eingeladen. Sie alle zelebrierten eine ausgelassene Schlagerparty. Die Fans waren trotz Regenschauern aus dem Häuschen. Sängern Stefanie Hertel ist eine Künstlerin, die es in ihrer langen Karriere weit gebracht hat. Als Kind galt sie für die Menschen im Osten als jemand, der es geschafft hat, sich nach der Wende im gesamtdeutschen Raum durch ihren Erfolg Anerkennung zu erarbeiten. Das ist bis heute geblieben. Ihr Vogtland-Open-Air am Pfingstsonntag in der... Sängern Stefanie Hertel ist eine Künstlerin, die es in ihrer langen Karriere weit gebracht hat. Als Kind galt sie für die Menschen im Osten als jemand, der es geschafft hat, sich nach der Wende im gesamtdeutschen Raum durch ihren Erfolg Anerkennung zu erarbeiten. Das ist bis heute geblieben. Ihr Vogtland-Open-Air am Pfingstsonntag in der... Registrieren und testen. Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen. Registrieren und testen Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an. Jetzt anmelden