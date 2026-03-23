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Stefanie Hertel hat ihre Ausstellung bereits in Oelsnitz präsentiert. Nun ist Greiz dran.
Stefanie Hertel hat ihre Ausstellung bereits in Oelsnitz präsentiert. Nun ist Greiz dran. Foto: C. Schubert/Archiv
Stefanie Hertel hat ihre Ausstellung bereits in Oelsnitz präsentiert. Nun ist Greiz dran.
Stefanie Hertel hat ihre Ausstellung bereits in Oelsnitz präsentiert. Nun ist Greiz dran. Foto: C. Schubert/Archiv
Reichenbach
Sängerin Stefanie Hertel eröffnet Jubiläumsschau im Vogtland
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Die Vogtlandhalle Greiz zeigt ab Dienstag Stefanie Hertels Bühnenkleider und Auszeichnungen. Eine Reise durch vier Jahrzehnte im Rampenlicht wird zu sehen sein.

Die Vogtlandhalle Greiz präsentiert ab Dienstag, 24. März, die Ausstellung „40 Jahre Stefanie Hertel. Musik - Heimat - Rampenlicht“. Die Schau ist anlässlich des 40. Bühnenjubiläums der in Oelsnitz geborenen Sängerin und Entertainerin zu sehen. Im oberen Foyer sind dann Tonträger, Preise, Auszeichnungen sowie Bühnenkleider der...
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