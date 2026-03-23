Sängerin Stefanie Hertel eröffnet Jubiläumsschau im Vogtland

Die Vogtlandhalle Greiz zeigt ab Dienstag Stefanie Hertels Bühnenkleider und Auszeichnungen. Eine Reise durch vier Jahrzehnte im Rampenlicht wird zu sehen sein.

Die Vogtlandhalle Greiz präsentiert ab Dienstag, 24. März, die Ausstellung „40 Jahre Stefanie Hertel. Musik - Heimat - Rampenlicht“. Die Schau ist anlässlich des 40. Bühnenjubiläums der in Oelsnitz geborenen Sängerin und Entertainerin zu sehen. Im oberen Foyer sind dann Tonträger, Preise, Auszeichnungen sowie Bühnenkleider der... Die Vogtlandhalle Greiz präsentiert ab Dienstag, 24. März, die Ausstellung „40 Jahre Stefanie Hertel. Musik - Heimat - Rampenlicht“. Die Schau ist anlässlich des 40. Bühnenjubiläums der in Oelsnitz geborenen Sängerin und Entertainerin zu sehen. Im oberen Foyer sind dann Tonträger, Preise, Auszeichnungen sowie Bühnenkleider der...