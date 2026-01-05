Schlagloch-Paradies im Vogtland: Hoffnung auf Straßenbau

Oberes Vogtland
Die Staatsstraße zwischen Ortsausgang Oelsnitz und dem Abzweig Triebel befindet sich in einem schlechten Zustand. Zumindest die Planungen für eine Erneuerung des Teilstücks laufen.
„Der erneuerungsbedürftige Zustand der S 307 ist bekannt“, sagt Corinna Saring vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Stadtrat René Buze (FOB) hatte den schlechten Zustand der Staatsstraße ab Ortsausgang Oelsnitz bis zum Abzweig Triebel jüngst im Stadtrat moniert. Allerdings wird die Sanierung noch etwas auf sich warten lassen. „Die...
