Schließung abgewendet: 340 Jahre altes Wirtshaus im Vogtland hat einen neuen Pächter

In der „Frischhütte“ in Morgenröthe-Rautenkranz geht es weiter. Nachdem die „Freie Presse“ über das drohende Aus berichtet hatte, fand sich ein neuer Betreiber. Und der hat eine spannende Vita.

Neustart für die „Frischhütte" in Morgenröthe-Rautenkranz: Am Freitag öffnet das Traditionshaus unter neuer Leitung. Pächter ist Henry Kosack aus Strehla. Nachdem er vom drohenden Aus der Gaststätte in der „Freien Presse" erfahren hatte – der langjährige Wirt Hans-Jochen Grieger ging zum Jahresende in den Ruhestand, nahm der...