Der frühere Kanu-Slalom-Trainer und Globetrotter Henry Kosack übernimmt die Traditionsgaststätte Frischhütte in Rautenkranz.
Die Zimmer sind geputzt, die Betten gemacht. Die Frischhütte ist bereit für Winterurlauber aus nah und fern. Gosia Czernik ist hier verantwortlich fürs Housekeeping.
Agnieszka Czernik ist die neue Restaurant-Leiterin in der Frischhütte. Die junge Polin bringt Berufserfahrung aus ihrem Heimatland mit ins Vogtland.
Oberes Vogtland
Schließung abgewendet: 340 Jahre altes Wirtshaus im Vogtland hat einen neuen Pächter
Von Daniela Hommel-Kreißl
In der „Frischhütte“ in Morgenröthe-Rautenkranz geht es weiter. Nachdem die „Freie Presse“ über das drohende Aus berichtet hatte, fand sich ein neuer Betreiber. Und der hat eine spannende Vita.

Neustart für die „Frischhütte“ in Morgenröthe-Rautenkranz: Am Freitag öffnet das Traditionshaus unter neuer Leitung. Pächter ist Henry Kosack aus Strehla. Nachdem er vom drohenden Aus der Gaststätte in der „Freien Presse“ erfahren hatte – der langjährige Wirt Hans-Jochen Grieger ging zum Jahresende in den Ruhestand, nahm der...
Mehr Artikel