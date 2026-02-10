MENÜ
Die Immobiliengesellschaft des Freistaates verkauft ein Haus am Oelsnitzer Zimmersteig.
Die Immobiliengesellschaft des Freistaates verkauft ein Haus am Oelsnitzer Zimmersteig. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
In Reichenbach, Fritz-Ebert-Straße, werden - als Gesamtpaket - ein bebautes und ein unbebautes Grundstück angeboten.
In Reichenbach, Fritz-Ebert-Straße, werden - als Gesamtpaket - ein bebautes und ein unbebautes Grundstück angeboten. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
In Großzöbern soll ein Waldgrundstück mit Funkmast verkauft werden.
In Großzöbern soll ein Waldgrundstück mit Funkmast verkauft werden. Bild: Ellen Liebner
Oberes Vogtland
Schnäppchenhäuser: Freistaat verkauft geerbte Immobilien im Vogtland
Von Daniela Hommel-Kreißl
Sachsen verkauft im Vogtland sechs Immobilien zum Höchstgebot. Diese Woche können noch Angebote abgegeben werden. Die Häuser stehen in Oelsnitz, Reichenbach und im Raum Plauen.

Wenn ein Grundstückseigentümer im Vogtland ohne Erben stirbt, fällt sein Besitz an den Freistaat Sachsen. Gleiches gilt, wenn Erben ihre Erbschaft ausschlagen. Diese sogenannten Fiskalerbschaften werden in Sachsen vom Zentralen Flächenmanagement (ZFM) verwaltet und in förmlichen Bieterverfahren verkauft. Jeweils zum Höchstgebot. Aktuell...
Erschienen am: 10.02.2026 | 15:30 Uhr
