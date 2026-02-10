Oberes Vogtland
Sachsen verkauft im Vogtland sechs Immobilien zum Höchstgebot. Diese Woche können noch Angebote abgegeben werden. Die Häuser stehen in Oelsnitz, Reichenbach und im Raum Plauen.
Wenn ein Grundstückseigentümer im Vogtland ohne Erben stirbt, fällt sein Besitz an den Freistaat Sachsen. Gleiches gilt, wenn Erben ihre Erbschaft ausschlagen. Diese sogenannten Fiskalerbschaften werden in Sachsen vom Zentralen Flächenmanagement (ZFM) verwaltet und in förmlichen Bieterverfahren verkauft. Jeweils zum Höchstgebot. Aktuell...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 10.02.2026 | 15:30 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG