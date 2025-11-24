Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Markneukirchen ist ein Schneepflug verunfallt.
In Markneukirchen ist ein Schneepflug verunfallt.
Oberes Vogtland
Schneepflug verliert in Markneukirchen Kontrolle: Fahrzeug prallt gegen Opel
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Ein Räumfahrzeug ist am frühen Montagmorgen in Markneukirchen in ein Auto gerutscht. Dabei wurde ein Autofahrer leicht verletzt.

Gegen 4:50 Uhr ist ein 36-jähriger Schneepflugfahrer im Wasserlohgäßchen in Markneukirchen unterwegs gewesen, um die Straße zu räumen. An der Einmündung zur Pestalozzistraße wollte er laut Polizeiinformationen bremsen, um den dortigen Verkehr passieren zu lassen. Wegen der Schneeglätte kam das Räumfahrzeug jedoch ins Rutschen und prallte...
