Schöneck und Erlbach: Skigebiete im Vogtland öffnen

Am Silvestertag gehen in der Skiwelt und am Kegelberg die ersten Lifte in Betrieb. Auch am Aschberg in Schwaderbach/Bublava hat die Saison begonnen.

Sie haben Wort gehalten: Am Silvestertag startet das Skigebiet Erlbach Kegelberg in die Saison. „Es können der Doppelschlepplift und der kleine Lift genutzt werden“, informierte zum Eröffnungstag Norbert Dick vom Wintersportverein Erlbach. „Die Skihütten sind geöffnet und am Tannenmühlbergl kann gerodelt werden. Die Schneehöhe auf den... Sie haben Wort gehalten: Am Silvestertag startet das Skigebiet Erlbach Kegelberg in die Saison. „Es können der Doppelschlepplift und der kleine Lift genutzt werden“, informierte zum Eröffnungstag Norbert Dick vom Wintersportverein Erlbach. „Die Skihütten sind geöffnet und am Tannenmühlbergl kann gerodelt werden. Die Schneehöhe auf den...