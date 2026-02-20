MENÜ
Sehr gute Wintersportbedingungen gibt es am Skihang Mühlleithen.
Sehr gute Wintersportbedingungen gibt es am Skihang Mühlleithen. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Wintersport zum Ferienfinale: So haben Lifte im oberen Vogtland am Wochenende geöffnet
Von Ronny Hager
Der Schneefall der vergangenen Tage hat die Bedingungen an den Hängen und auf den Loipen verbessert. Unter anderem laden Skiwelt Schöneck, Skigebiet Erlbach Kegelberg und Skigebiet Mühlleithen ein.

Viele Lifte laufen, Loipenzustand gut bis sehr gut – es ist angerichtet für Wintersportspaß zum Ferienfinale in Sachsen am Wochenende. Im Skigebiet Klingenthal/Mühlleithen liegen 20 bis 25 Zentimeter Schnee. Der Skilift Mühlleithen ist am Samstag von 9.30 bis 20 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Die Kammloipe Richtung...
