Wintersport: Das geht noch im oberen Vogtland

Die Skigebiete in der Region hoffen auf Kälte und Neuschnee am Wochenende. Vor allem auf den Loipen sind die Möglichkeiten derzeit sehr eingeschränkt.

Zur Halbzeit der Winterferien in Sachsen regiert bei den Skigebieten der Region das Prinzip Hoffnung – auf Kälte und Neuschnee am Wochenende. Derzeit sieht es auf den Loipen mit der Nutzbarkeit mau aus. Die Kammloipe ist weitgehend außer Betrieb, nur ab Weitersglashütte ist eine Tour bei Nassschnee möglich. Mit Einschränkungen nutzbar ist... Zur Halbzeit der Winterferien in Sachsen regiert bei den Skigebieten der Region das Prinzip Hoffnung – auf Kälte und Neuschnee am Wochenende. Derzeit sieht es auf den Loipen mit der Nutzbarkeit mau aus. Die Kammloipe ist weitgehend außer Betrieb, nur ab Weitersglashütte ist eine Tour bei Nassschnee möglich. Mit Einschränkungen nutzbar ist...