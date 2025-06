Schöneck wird zum Mekka für Fahrrad-Fans

Das Vogtland Bike Festival findet am Wochenende in der Bikewelt in Schöneck statt. Es wird ein umfangreiches Programm geboten.

Ein Wochenende rund ums Fahrrad: Das Vogtland Bike Festival 2025 findet von Freitag bis Sonntag in der Bikewelt Schöneck statt. Das Event verspricht ein abwechslungsreiches Programm unter dem Motto sportlich – entspannt – kulinarisch, wie der Verein Vogtland Bike als Veranstalter informiert.