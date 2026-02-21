MENÜ
Gemeinsames Fotos mit Maskottchen „Ecki“: Beim „Bergrausch“ in der Skiwelt Schöneck herrschte auch bei den Mitgliedern der Bergwacht mit ihrem Leiter Jörg Neidhardt (zweiter von links) gute Laune.
Gemeinsames Fotos mit Maskottchen „Ecki“: Beim „Bergrausch“ in der Skiwelt Schöneck herrschte auch bei den Mitgliedern der Bergwacht mit ihrem Leiter Jörg Neidhardt (zweiter von links) gute Laune. Bild: Christian Schubert
Gemeinsames Fotos mit Maskottchen „Ecki": Beim „Bergrausch" in der Skiwelt Schöneck herrschte auch bei den Mitgliedern der Bergwacht mit ihrem Leiter Jörg Neidhardt (zweiter von links) gute Laune.
Gemeinsames Fotos mit Maskottchen „Ecki": Beim „Bergrausch" in der Skiwelt Schöneck herrschte auch bei den Mitgliedern der Bergwacht mit ihrem Leiter Jörg Neidhardt (zweiter von links) gute Laune. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Schöneck zum Saisonende im Bergrausch: So lief das letzte große Winter-Event in der Skiwelt
Von Christian Schubert
Vor dem Ende der Skisaison lockten noch einmal eine Skibörse, Fackelwanderung und Après-Ski-Party viele Besucher an. Die Saisonbilanz fällt prima aus – eine Motorsport-Veranstaltung war der Renner schlechthin.

Action, Spannung und Wissenswertes über Trends bei der Wintersport-Ausrüstung: All das wurde am letzten sächsischen Winterferien-Wochenende in der Skiwelt Schöneck geboten. Unter der Bezeichnung „Bergrausch“ hatte die Dienstleistungs- und Tourismus GmbH (DLT) Schöneck am Freitag an der Talstation einen Informations- und Mitmachtag...
