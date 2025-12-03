Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Christian Schubert
Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Schönecker „Dannebaum“ ist jetzt auf Kleidungstücken und Tasse abgebildet
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Rathaus und der Weihnachtbaum von Schöneck bilden das neue Motiv auf einer Glühweintasse und mehreren Kleidungsstücken.

Passend zur Weihnachtszeit hat sich Schöneck etwas Neues einfallen lassen. Die stadtbildprägende Ansicht des Rathauses in Kombination mit dem symbolträchtigen Weihnachtsbaum des Ortes ist jetzt auf einer Glühweintasse und auf Bekleidungsstücke abgebildet. Die Werbe-Idee stammt von Jan Hesse (im Bild), der jetzt für das Marketing der Stadt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
27.11.2025
2 min.
So früh im Jahr wie noch nie: Skiwelt Schöneck startet am Freitag in die Saison
Die Rodelpiste, der Zauberteppich und der Lift am Schießhausberg sind ab Freitag nutzbar.
Der Lift am Schießhausberg und der Zauberteppich gehen in Betrieb. Am Freitag lockt zudem eine Skibörse. Zudem gibt es ein neues Angebot für Kinder.
Tino Beyer
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
04.12.2025
4 min.
Plauener Weihnachtsmarktbesucher vermissen einen Stammhändler: Wo ist der beliebte Rosterverkäufer geblieben?
Uwe Zeithammel am Mittwoch auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist er dort nur noch Besucher.
30 Jahre lang prägte sein Imbissstand den Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist Caterer Uwe Zeithammel nicht mehr dabei. Was der Abschied bedeutet und warum Ruhestand für den 64-Jährigen noch längst kein Thema ist.
Bernd Jubelt
13:40 Uhr
1 min.
Straße in Schöneck wieder für Verkehr freigegeben
Die Straße Mühlberg in Schöneck wurde wieder für den Verkehr freigegeben.
Nach einer Bauzeit von rund fünf Monaten ist die Straße Mühlberg jetzt wieder befahrbar.
Christian Schubert
04.12.2025
2 min.
Maduro schildert Telefonat mit Trump als "respektvoll"
"Willkommen Dialog, willkommen Diplomatie", sagte Maduro. (Archivbild)
Der autoritäre Präsident hat sich erstmals zu seinem jüngsten Gespräch mit Trump geäußert. Während die USA seit Wochen den Ton verschärfen, setzt Maduro auf einen "respektvollen Dialog" der Staaten.
Mehr Artikel