Schönecker Freizeitbad profitiert von geschlossener Konkurrenz

Im Ifa-Hotel Schöneck gibt es das derzeit einzige Freizeitbad im Vogtland mit dem Fokus auf Familien. Welchen Stellenwert hat es für die Region und wie gut wird es von Einheimischen und Urlaubern angenommen?

Riesengaudi und jede Menge Spaß hatten in den zurückliegenden Winterferien zahlreiche Familien, Kinder und Jugendliche in dem Freizeitbad im Ifa-Hotel in Schöneck. Auf der Röhren- und Wildwasserrutsche, im Wellenbad sowie im Whirlpoolbereich oder der Saunalandschaft herrschte reger Betrieb. In den Ferien zog es viele Besucher aus der Region...