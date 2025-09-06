Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Eckhard Sommer
Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Schönecker Kindergartenkinder gestalten XXL-Wandbild
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vorschulkinder der Kita „Sonnenwirbel“ in Schöneck haben zusammen mit der Weischlitzer Illustratorin Elke Eckhardt und der Vorschulerzieherin Claudia Bangert ein Wandbild gestaltet.

Auch wenn er noch nicht ganz fertig ist: Es gibt einen neuen Farbtupfer in der Schönecker Kita „Sonnenwirbel“. Vorschulkinder haben mit Unterstützung ihrer Erzieherin Claudia Bangert und der Weischlitzer Illustratorin Elke Eckhardt im Flur zum Garten hin mit ein 5 mal 2,70 Meter großes Wandbild gestaltet. Darauf zu sehen sind für die Stadt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.08.2025
3 min.
Neue Theatergruppe in Schöneck gegründet: „Jeder kann Ideen einbringen“
Szene aus „Schulanfang: Der Ernst des Lebens beginnt“ mit Manuela Petermann und Ronny Hochmuth.
„Szenenwechsel“ heißt eine neue Theatergruppe in Schöneck. Sie hat sich im Mai gegründet. Zum Heimatfest am Wochenende brachte sie ein humorvolles Schulanfangsstück auf die Bühne.
Eckhard Sommer
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
19.08.2025
4 min.
Kindergarten im Vogtland feiert: Hier steht Heimatliebe hoch im Kurs
Vor dem Fest wurde eine historische Ausstellung aufgebaut.
Die Schönecker Kindertagesstätte „Sonnenwirbel“ feiert am Freitag ihr 40-jähriges Bestehen. Es werden Spielsachen aus dem Anfangstagen ausgestellt und Ehemalige erwartet. Für die Kinder steigt ein großes Fest.
Daniela Hommel-Kreißl
19:05 Uhr
5 min.
Wieder Krise in Paris: Diese Folgen hat der Regierungssturz
Nicht nur für den Premier auch für Macron ist es eine Schlappe. (Archivbild)
Der Schuss ging nach hinten los: Statt Rückenwind für ihren Sparhaushalt zu bekommen, steht Frankreichs Regierung vor dem Aus. Was heißt das für das verschuldete Land und seine Partner?
den dpa-Korrespondentinnen und -Korrespondenten
19:05 Uhr
1 min.
Spätes Tor: Tunesien macht WM-Teilnahme perfekt
Mohamed Ali Ben Romdhane (l) machte Tunesiens WM-Teilnahme perfekt.
Tunesien jubelt: Ein Tor in der Nachspielzeit sichert dem Team die Teilnahme an der Fußball-WM 2026 – zum siebten Mal in der Geschichte des Landes.
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
Mehr Artikel