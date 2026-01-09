MENÜ
Der Parkplatz am Bahnhof in Schöneck ist kostenpflichtig.
Der Parkplatz am Bahnhof in Schöneck ist kostenpflichtig. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Schönecks Bürgermeister kontert Abzocke-Vorwurf
Redakteur
Von Ronny Hager
Wer am Bahnhof der Stadt parkt, muss bezahlen. Für einen Obervogtländer an einem Sonntag eine bittere Erfahrung, denn er tat dies nicht. Ergebnis: eine teure Rechnung. Der Stadtchef verteidigt dies.

Zockt die Stadt Schöneck ihre Besucher ab? So sieht es jedenfalls ein Obervogtländer, dem nach dem Parken auf den Stellflächen am Bahnhof eine teure Rechnung ins Haus flatterte. 54 Euro soll es kosten, weil der Mann (Name der Redaktion bekannt) auf dem kostenpflichtigen Parkplatz nicht gelöhnt hat. Rechtlich gesehen, dürfte dagegen nicht...
