Schönstes Vogtland-Dorf: Wir sind Sieger der Herzen

Beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ erntete der Eichigter Ortsteil Bergen viele Komplimente und Besucher, aber keinen Preis. Dafür setzte Bergen bislang unbekannte Akzente.

Ohne Preis, aber mit vielen Eindrücken sind die Einwohner aus dem schönsten Dorf des Vogtlandes vom großen Auftritt zurückgekehrt. Beim Landesfinale des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ setzte der Eichigter 137-Seelen-Ortsteil Bergen frische Akzente - ohne unter den Dörfern zu landen, die nach Jury-Meinung unter die Top 3 gehören...