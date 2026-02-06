Schüler aus dem Vogtland berühren mit Theaterstück

Oberes Vogtland
Die Schüler des Theaterkurses der zwölften Klasse des Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz sorgten im König-Albert-Theater in Bad Elster für emotionale Momente.
Ein paar Tränen, tobender Applaus und viel Nachdenkliches: Das Theaterstück „Kopf über“ mit den Schülern des Theaterkurses der 12. Klasse des Julius-Mosen-Gymnasiums Oelsnitz berührte am Donnerstag- und Freitagabend im König-Albert-Theater Bad Elster auf verschiedenen Ebenen. Die Schüler haben den Stoff für die Bühne zusammen mit...
