Hoher Sachschaden und zwei Verletzte sind die Bilanz des Unfalls vom Montagnachmittag.
Hoher Sachschaden und zwei Verletzte sind die Bilanz des Unfalls vom Montagnachmittag. Bild: M. Müller
Oberes Vogtland
Schwerer Unfall im Vogtland: Zwei Verletzte und 50.000 Euro Schaden
Redakteur
Von Tino Beyer
Nach einem Unfall in Triebel war die Oelsnitzer Straße am Montag zwei Stunden voll gesperrt.

Zwei Menschen sind am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Oelsnitzer Straße in Triebel verletzt worden. Eine 58-Jährige geriet laut Polizei gegen 15.55 Uhr mit ihrem Audi aus Richtung Hof kommend nach einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Citroen eines 49-Jährigen.
