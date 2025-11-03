Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Sonntag hat sich ein schwerer Verkehrsunfall bei Oelsnitz im Vogtland ereignet.
Am Sonntag hat sich ein schwerer Verkehrsunfall bei Oelsnitz im Vogtland ereignet.
Oberes Vogtland
Schwerer Unfall nach Überholmanöver bei Oelsnitz im Vogtland: Rettungshubschrauber im Einsatz
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Nach einem Überholmanöver endete die Fahrt für einen 42-Jährigen im Straßengraben. Vorher beschädigte er mehrere Bäume und überschlug sich. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein 42-jähriger BMW-Fahrer ist am Sonntagnachmittag auf der S 308 zwischen Oelsnitz und Süßebach schwer verunglückt. Der Mann kam nach riskanten Überholmanövern von der Straße ab.
22:10 Uhr
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
10:00 Uhr
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22.10.2025
46 Tote bei schwerem Unfall in Uganda
Riskante Überholmanöver bei zu hoher Geschwindigkeit führen auf afrikanischen Straßen immer wieder zu schweren Unfällen. In Uganda kam es nun zu einer besonders schweren Kollision mit vielen Opfern.
03.11.2025
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
11:30 Uhr
Plauen: Zweimal Unfallflucht in kurzer Zeit – Zeugen gesucht
Inmitten weniger Stunden haben Fahrzeughalter ihre Autos in Plauen beschädigt vorgefunden. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist unklar. Die Polizei bittet um Unterstützung.
Jonas Patzwaldt
22:43 Uhr
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
