Schwerer Unfall nach Überholmanöver bei Oelsnitz im Vogtland: Rettungshubschrauber im Einsatz

Oberes Vogtland
Nach einem Überholmanöver endete die Fahrt für einen 42-Jährigen im Straßengraben. Vorher beschädigte er mehrere Bäume und überschlug sich. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.
Ein 42-jähriger BMW-Fahrer ist am Sonntagnachmittag auf der S 308 zwischen Oelsnitz und Süßebach schwer verunglückt. Der Mann kam nach riskanten Überholmanövern von der Straße ab.
