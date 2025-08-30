„Seid friedenstüchtig“: Wer hinter der XXL-Friedenswerbung an der B 92 im Vogtland steckt

An den beiden LED-Leinwänden an der B 92 in Oelsnitz macht Buchhändlerin Kathrin Jakob auf den Weltfriedenstag aufmerksam. Sie kämpft für eine Welt ohne Konflikte. Das ist ihr einiges wert.

Leidenschaftlicher Einsatz und Engagement für eine friedvolle Welt, dafür ist Kathrin Jakob seit vielen Jahren bekannt. Die Inhaberin der Buchhandlung am Markt in Oelsnitz ist in der Vergangenheit immer wieder durch verschiedene Friedensaktionen in Erscheinung getreten. Seit zwei Jahren bespielt sie mit dem Thema auch die beiden LED-Leinwände... Leidenschaftlicher Einsatz und Engagement für eine friedvolle Welt, dafür ist Kathrin Jakob seit vielen Jahren bekannt. Die Inhaberin der Buchhandlung am Markt in Oelsnitz ist in der Vergangenheit immer wieder durch verschiedene Friedensaktionen in Erscheinung getreten. Seit zwei Jahren bespielt sie mit dem Thema auch die beiden LED-Leinwände...