Seilspringen für die Herzgesundheit: Projekttag an der Grundschule Schöneck

Oberes Vogtland
„Skipping Hearts“ – Seilspringen macht Schule!“ hieß es am Donnerstag an der Grundschule Schöneck.
Ein Projekttag der Deutschen Herzstiftung unter der Überschrift „Skipping Hearts“ – Seilspringen macht Schule!“ fand am Donnerstag in der Grundschule Schöneck statt. In der Turnhalle zeigten 30 Mädchen und Jungen ein Programm mit Springseilsprüngen. Zum Beispiel den Basic Sprung „Side Straddle“: Beim ersten Sprung öffnet man die...
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