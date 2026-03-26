MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
„Skipping Hearts“ – Seilspringen macht Schule!“: Unter diesem Motto stand ein Projekttag in der Grundschule Schöneck.
„Skipping Hearts“ – Seilspringen macht Schule!“: Unter diesem Motto stand ein Projekttag in der Grundschule Schöneck. Foto: Uta Weller/GS Schöneck
Sportliches Seilspringen machte den Schülern sichtlich Spaß.
Sportliches Seilspringen machte den Schülern sichtlich Spaß. Foto: Uta Weller GS Schöneck
„Skipping Hearts“ – Seilspringen macht Schule!“: Unter diesem Motto stand ein Projekttag in der Grundschule Schöneck.
„Skipping Hearts“ – Seilspringen macht Schule!“: Unter diesem Motto stand ein Projekttag in der Grundschule Schöneck. Foto: Uta Weller/GS Schöneck
Sportliches Seilspringen machte den Schülern sichtlich Spaß.
Sportliches Seilspringen machte den Schülern sichtlich Spaß. Foto: Uta Weller GS Schöneck
Oberes Vogtland
Seilspringen für die Herzgesundheit: Projekttag an der Grundschule Schöneck
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Skipping Hearts“ – Seilspringen macht Schule!“ hieß es am Donnerstag an der Grundschule Schöneck.

Ein Projekttag der Deutschen Herzstiftung unter der Überschrift „Skipping Hearts“ – Seilspringen macht Schule!“ fand am Donnerstag in der Grundschule Schöneck statt. In der Turnhalle zeigten 30 Mädchen und Jungen ein Programm mit Springseilsprüngen. Zum Beispiel den Basic Sprung „Side Straddle“: Beim ersten Sprung öffnet man die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:30 Uhr
4 min.
Loipe, Lift, Bergwerk: So will Klingenthal für Urlauber wieder attraktiver werden
Die Kammloipe bei Mühlleithen gehört zu den schneesichersten Strecken der Region. Weil aber auch hier die Winter kürzer werden, soll eine beschneite Loipe am Kiel entstehen.
Zehn Millionen Euro will die Stadt Klingenthal in touristische Projekte rund um ihren Urlaubsort Mühlleithen investieren. Dort soll vor allem der Ganzjahrestourismus gestärkt werden. Was im Konzept drinsteht.
Tino Beyer
18.03.2026
1 min.
Riesenstuhl im Vogtland zieht Blicke auf sich
Dieser riesige Stuhl ist kein Klettergerüst. Er markiert den Taltitz-Blick zwischen Meßbach und Taltitz.
Der Taltitz-Blick wird jetzt von einem besonderen Kunstwerk markiert.
Tino Beyer
26.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
26.03.2026
4 min.
Bestes Hotel in Sachsen: Holiday Check vergibt Gold an Köhlerhütte in Waschleithe
 4 Bilder
Sie haben allen Grund zur Freude: Das Team der „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ ist Sachsens bestes Hotel und nun mit Gold dekoriert.
Sie ist das beste Hotel in Sachsen und liegt deutschlandweit auf Platz 18. Die „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ in Waschleithe erhält von ihren Gästen beste Bewertungen. Doch woran liegt das?
Beate Kindt-Matuschek
08:00 Uhr
2 min.
Bad Elster blüht auf: Bis Ostern kommen 40.000 Frühblüher in die Erde
40.000 Frühblüher werden in diesen Tagen in Bad Elster in die Erde gebracht.
Das Staatsbad legt sich in diesen Tagen sein Frühlingskleid an.
Tino Beyer
17:35 Uhr
4 min.
Deutsche Bahn verhindert Umbau von Plauens Problemkreuzung
Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander.
Die Südinsel gilt als Herausforderung für Autofahrer: unübersichtlich, stauanfällig und immer mal wieder Unfallstelle. Eine Erneuerung wäre überfällig – doch ein Staatskonzern bremst das Projekt.
Swen Uhlig
Mehr Artikel