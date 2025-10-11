Sein Tag könnte 48 Stunden haben: Gefragter Uhrmachermeister aus dem Vogtland bringt nicht nur Luxusuhren wieder zum Laufen

Von Rathausuhr bis Regulator: Uhrmachermeister Ralf Jäkel aus Schöneck repariert Uhren jeder Art. Der Meister eines aussterbenden Fachs erhält sogar Aufträge aus dem Ausland – etwa aus Dubai.

Solange sie läuft, wirf kaum jemand einen Blick auf die Uhr am Schönecker Rathaus. Zu hoch oben, zu weit weg ist sie. Deshalb fiel erst jetzt im Zuge der Fassadenarbeiten auf, dass die Rathausuhr eine Überholung dringend nötig hat. Bürgermeister Andy Anders (parteilos) ist froh, dass er einen Fachmann für solche Fälle nicht lange suchen...