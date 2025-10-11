Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Oberes Vogtland
  • |

  • Sein Tag könnte 48 Stunden haben: Gefragter Uhrmachermeister aus dem Vogtland bringt nicht nur Luxusuhren wieder zum Laufen

Uhrmachermeister Ralf Jäkel repariert mechanische Uhren nicht nur, er verkauft sie auch.
Uhrmachermeister Ralf Jäkel repariert mechanische Uhren nicht nur, er verkauft sie auch. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Uhrmachermeister Ralf Jäkel repariert mechanische Uhren nicht nur, er verkauft sie auch.
Uhrmachermeister Ralf Jäkel repariert mechanische Uhren nicht nur, er verkauft sie auch. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Sein Tag könnte 48 Stunden haben: Gefragter Uhrmachermeister aus dem Vogtland bringt nicht nur Luxusuhren wieder zum Laufen
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Rathausuhr bis Regulator: Uhrmachermeister Ralf Jäkel aus Schöneck repariert Uhren jeder Art. Der Meister eines aussterbenden Fachs erhält sogar Aufträge aus dem Ausland – etwa aus Dubai.

Solange sie läuft, wirf kaum jemand einen Blick auf die Uhr am Schönecker Rathaus. Zu hoch oben, zu weit weg ist sie. Deshalb fiel erst jetzt im Zuge der Fassadenarbeiten auf, dass die Rathausuhr eine Überholung dringend nötig hat. Bürgermeister Andy Anders (parteilos) ist froh, dass er einen Fachmann für solche Fälle nicht lange suchen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
23.09.2025
2 min.
Rathaus im Vogtland bleibt bis Mitte Oktober eingerüstet: Diese Arbeiten werden erledigt
Die Arbeiten am Rathaus Schöneck sollen Mitte Oktober fertig sein.
Die Bauarbeiten am Schönecker Rathaus liegen im Zeitplan. Der Stuck, der das Gebäude ziert, ist gesichert und mit Wetterschutz versehen worden.
Daniela Hommel-Kreißl
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
22.09.2025
3 min.
Neuer Soccer-Court fertig: Stadt im Vogtland erweitert Freizeitareal im Zentrum
Ein eingezäuntes Spielfeld gehört zum neuen Jugendpark in Schöneck.
Schöneck will die Jugend in der Stadt halten und zeigt ihr, wie wichtig sie ist. Im Zentrum entstand deshalb ein moderner Jugendpark mit anspruchsvollen Freizeitangeboten für Aktive.
Daniela Hommel-Kreißl
16:30 Uhr
1 min.
Treuen: Diebe gehen an Autos auf Beutezug
In Treuen sucht die Polizei nach Kennzeichendieben.
Auf einem Firmengrundstück haben abgestellte Autos das Interesse von Dieben geweckt. Etwas daran war offenbar besonders verlockend.
Uwe Rechtenbach
16:30 Uhr
1 min.
Über 60 Tote bei schwerem Unwetter in Mexiko
Wegen Überschwemmungen und Erdrutschen sind viele Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten.
Nach heftigen Niederschlägen sind viele Orte im Zentrum und Osten des Landes von der Außenwelt abgeschnitten. In den kommenden Tagen dürfte es noch weiter regnen.
Mehr Artikel