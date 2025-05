Serie von Einbrüchen im Oberen Vogtland geht weiter

Einbrecher hatten es übers Wochenende auf Garagen, einen Kiosk und Container auf einem Firmengelände abgesehen. Gibt es Zusammenhänge?

Plauen. Der Polizei sind am Montag mehrere Einbrüche in Oelsnitz und in der Gemeinde Mühlental angezeigt worden. Betroffen waren Garagen, ein Kiosk sowie Container auf einem Firmengelände.

Im Mühlentaler Ortsteil Saalig hatten es Ganoven an der Dorfstraße in der Nacht zum Montag auf drei Garagen abgesehen. Vermutlich aufgrund eines Alarms flüchteten die Unbekannten jedoch, bevor sie etwas entwenden konnten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Am frühen Montagmorgen machten sich Unbekannte wiederum in einer Wohnanlage an der Oelsnitzer Dr.-Fickert-Straße zu schaffen. Im Inneren brachen sie eine Tür zu einem Kiosk auf und stahlen daraus Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe. Zudem hinterließen sie an der Tür einen Sachschaden von rund 1500 Euro.

Bereits übers Wochenende waren unbekannte Täter gewaltsam in drei Containern eingedrungen, die auf einem Firmengelände Am Johannisberg standen. Ob sie daraus etwas mitnahmen, steht aktuell noch nicht fest, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden: etwa 600 Euro.

Ob die Taten eventuell miteinander im Zusammenhang stehen, dazu ermittelt die Polizei derzeit. Sie fragt nach Zeugen, die an einem der Tatorte etwas Auffälliges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Einbrüchen geben können. Hinweise nimmt das Revier Plauen unter 03741 140 entgegen. (sasch)