Sichere Stromversorgung im Vogtland: Wie ein Großprojekt „Berlin“ verhindern soll

Oberes Vogtland
Nach dem tagelangen Stromausfall in Berlin fragen sich auch Menschen im Vogtland, wie versorgungssicher die Region aufgestellt ist. Ein Großprojekt des Netzbetreibers Mitnetz zielt dabei darauf ab, Ähnliches wie in der Hauptstadt zu verhindern. Das ist der aktuelle Stand.
Gibt es ein Nadelöhr in der Stromversorgung, das „Berlin“ auch im Vogtland möglich machen würde? Ein Drittel der Vogtländer könnte bei einem größeren Störfall ihm Dunkeln sitzen, hatten Verantwortliche bei einem Bürgerforum zum Thema Stromnetze vor vier Jahren erklärt. Damals ging es um den geplanten Neubau der Stromtrasse zwischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.