MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Hochspannungsnetz zwischen Zwickau und dem Vogtland soll in einer Ringstruktur ausgebaut werden.
Das Hochspannungsnetz zwischen Zwickau und dem Vogtland soll in einer Ringstruktur ausgebaut werden. Bild: Symbolbild: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Ring an Hochspannungsleitungen soll die Region Zwickau-Vogtland verzahnen – und damit versorgungssicher machen.
Ein Ring an Hochspannungsleitungen soll die Region Zwickau-Vogtland verzahnen – und damit versorgungssicher machen. Bild: Tilo Steiner
Mitnetz-Sprecher Hagen Ruhmer (links) und Steffen Zerge, Netzregionsleiter Südsachsen.
Mitnetz-Sprecher Hagen Ruhmer (links) und Steffen Zerge, Netzregionsleiter Südsachsen. Bild: Jochen Walther/Archiv
Das Hochspannungsnetz zwischen Zwickau und dem Vogtland soll in einer Ringstruktur ausgebaut werden.
Das Hochspannungsnetz zwischen Zwickau und dem Vogtland soll in einer Ringstruktur ausgebaut werden. Bild: Symbolbild: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Ring an Hochspannungsleitungen soll die Region Zwickau-Vogtland verzahnen – und damit versorgungssicher machen.
Ein Ring an Hochspannungsleitungen soll die Region Zwickau-Vogtland verzahnen – und damit versorgungssicher machen. Bild: Tilo Steiner
Mitnetz-Sprecher Hagen Ruhmer (links) und Steffen Zerge, Netzregionsleiter Südsachsen.
Mitnetz-Sprecher Hagen Ruhmer (links) und Steffen Zerge, Netzregionsleiter Südsachsen. Bild: Jochen Walther/Archiv
Oberes Vogtland
Sichere Stromversorgung im Vogtland: Wie ein Großprojekt „Berlin“ verhindern soll
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem tagelangen Stromausfall in Berlin fragen sich auch Menschen im Vogtland, wie versorgungssicher die Region aufgestellt ist. Ein Großprojekt des Netzbetreibers Mitnetz zielt dabei darauf ab, Ähnliches wie in der Hauptstadt zu verhindern. Das ist der aktuelle Stand.

Gibt es ein Nadelöhr in der Stromversorgung, das „Berlin“ auch im Vogtland möglich machen würde? Ein Drittel der Vogtländer könnte bei einem größeren Störfall ihm Dunkeln sitzen, hatten Verantwortliche bei einem Bürgerforum zum Thema Stromnetze vor vier Jahren erklärt. Damals ging es um den geplanten Neubau der Stromtrasse zwischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
25.11.2025
4 min.
Hochspannungs-Kraftakt: Wie Monteure der Kälte beim Bau der neuen 110-Kilovolt-Leitung im Vogtland trotzen
 4 Bilder
Geschäftsführer Marcus Kessel vor einer Kabeltrommel auf der anderen Talseite.
Der Elektroanlagenbau Kessel & Georgi verkabelt zwei Stellen in Rotschau und Neumark. Jetzt werden die Erdkabel an den Endmasten der Freileitung hochgeführt. Was dabei gegen den Frost hilft.
Gerd Betka
29.06.2025
4 min.
Immer mehr wollen ins Netz: Vogtländer heiß auf Balkonkraftwerke
Stecker-Solarsysteme für daheim (Balkonkraftwerke) sind der entscheidende Treiber für immer mehr Energieanlagen im Vogtlandkreis.
Beim Ausbau der erneuerbaren Energien im Landkreis ist Photovoltaik der einzige Treiber. Um das Stromnetz fit zu machen, investiert Netzbetreiber Mitnetz viel - von Hochspannung bis Digitalstation.
Ronny Hager
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
17:16 Uhr
1 min.
Unfall in Hamburg: Ein Toter und zehn Verletzte
Am Hamburger Hafen hat sich ein schwerer Unfall ereignet.
Nach dem Zusammenstoß von einer Bahn und einem Linienbus in Hamburg meldet die Feuerwehr einen Toten und zahlreiche Verletzte. Was ist bekannt?
Mehr Artikel