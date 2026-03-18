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Sie sind begeistert vom Schloss im Rittergut Schilbach. Julia Schmidt und Jörg Röder laden ein, im Schloss bei Musik zu träumen und mehr über die Villa zu erfahren.
Sie sind begeistert vom Schloss im Rittergut Schilbach. Julia Schmidt und Jörg Röder laden ein, im Schloss bei Musik zu träumen und mehr über die Villa zu erfahren. Foto: Margitta Rosenbaum
Abgelegen und von einem romantischen Park umgeben lädt das Schloss im Rittergut zu Entspannung und Erholung ein. Foto: Margitta Rosenbaum
Abgelegen und von einem romantischen Park umgeben lädt das Schloss im Rittergut zu Entspannung und Erholung ein. Foto: Margitta Rosenbaum Bild: Margitta Rosenbaum
Interessante Baustile und viele Geheimnisse wollen Jörg Röder und Julia Schmidt den Besuchern des Schlosses im Rittergut zeigen.
Interessante Baustile und viele Geheimnisse wollen Jörg Röder und Julia Schmidt den Besuchern des Schlosses im Rittergut zeigen. Foto: Margitta Rosenbaum
Sie sind begeistert vom Schloss im Rittergut Schilbach. Julia Schmidt und Jörg Röder laden ein, im Schloss bei Musik zu träumen und mehr über die Villa zu erfahren.
Sie sind begeistert vom Schloss im Rittergut Schilbach. Julia Schmidt und Jörg Röder laden ein, im Schloss bei Musik zu träumen und mehr über die Villa zu erfahren. Foto: Margitta Rosenbaum
Abgelegen und von einem romantischen Park umgeben lädt das Schloss im Rittergut zu Entspannung und Erholung ein. Foto: Margitta Rosenbaum
Abgelegen und von einem romantischen Park umgeben lädt das Schloss im Rittergut zu Entspannung und Erholung ein. Foto: Margitta Rosenbaum Bild: Margitta Rosenbaum
Interessante Baustile und viele Geheimnisse wollen Jörg Röder und Julia Schmidt den Besuchern des Schlosses im Rittergut zeigen.
Interessante Baustile und viele Geheimnisse wollen Jörg Röder und Julia Schmidt den Besuchern des Schlosses im Rittergut zeigen. Foto: Margitta Rosenbaum
Oberes Vogtland
Sie öffnen die Türen von einem Schloss im Vogtland
Von Margitta Rosenbaum
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Julia Schmidt und Jörg Röder sind begeistert vom Schloss im Rittergut Schilbach. Mit einer neuen Veranstaltungsreihe empfangen sie hier Besucher.

Ein Haus mit Geschichte muss der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Davon sind Julia Schmidt und Jörg Röder überzeugt. Sie teilen ihre Begeisterung für das Schloss im Rittergut Schilbach und laden jetzt ins Schloss ein. Julia Schmidt hat sich eine Veranstaltungsreihe unter der Überschrift „SchlossTRäume“ ausgedacht.
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