Sie öffnen die Türen von einem Schloss im Vogtland

Julia Schmidt und Jörg Röder sind begeistert vom Schloss im Rittergut Schilbach. Mit einer neuen Veranstaltungsreihe empfangen sie hier Besucher.

Ein Haus mit Geschichte muss der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Davon sind Julia Schmidt und Jörg Röder überzeugt. Sie teilen ihre Begeisterung für das Schloss im Rittergut Schilbach und laden jetzt ins Schloss ein. Julia Schmidt hat sich eine Veranstaltungsreihe unter der Überschrift „SchlossTRäume“ ausgedacht.