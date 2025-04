Sie wagt den Schritt in die Selbstständigkeit: Diese Vogtländerin eröffnet eine neue Praxis für Physiotherapie

Linda Günther ist voller Tatendrang. In wenigen Tagen will die 24-Jährige mit ihrer eigenen Praxis in Klingenthal loslegen. Was sie dazu bewegt hat.

Moderne und effektive Behandlungsmöglichkeiten für den Erhalt der Bewegungs- und Funktionsfähigkeit des menschlichen Bewegungsapparats: Darauf setzt Linda Günther. Die 24-jährige Physiotherapeutin möchte in Klingenthal Patienten innovativ behandeln. In der Auerbacher Straße 13 eröffnet sie in den nächsten Tagen ihre neue Praxis...