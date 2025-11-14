Sieben Millionen Euro investiert: Rotes Kreuz weiht Neubau in Oelsnitz ein

Der Neubau für Betreutes Wohnen und Tagespflege an der Melanchthonstraße in Oelsnitz ist fertig. Das wurde am Freitag gefeiert.

Viele zufriedene Gesichter am Freitagnachmittag an der Melanchthonstraße in Oelsnitz: Der Neubau für Betreutes Wohnen mit integrierter Tagespflege wurde feierlich eröffnet. Entstanden sind 25 barrierefreie Wohnungen, ein Fitnessraum, ein Gemeinschaftsraum mit Küche sowie eine große Terrasse. Das Gebäude entstand in einer Bauzeit von zwei...