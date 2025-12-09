Skispringer zu Gast im Vogtland: „Dann haben wir ein bisschen Dirty Dancing in der Lobby“

Am Wochenende kommen die besten Springerinnen und Springer der Welt zum Weltcup in die Vogtland-Arena. Auch im Hotel „Haus am Ahorn“ in Kottenheide werden dann Sportler beherbergt. Das Hotel-Team freut sich schon darauf.

„Ein bisschen Dirty Dancing haben wir immer in der Lobby, wenn die Skispringer hier zu Gast sind", sagt Diana Kautzsch. Sie betreibt das „Haus am Ahorn", ein Hotel in Kottenheide, das während des Fis-Weltcups am Wochenende in der Vogtland- Arena wieder Skispringer beherbergt.