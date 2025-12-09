Skispringer zu Gast im Vogtland: „Dann haben wir ein bisschen Dirty Dancing in der Lobby“

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Diana Kautzsch leitet das Hotel „Haus am Ahorn“ in Kottenheide, das seit Kurzem auch über eine finnische Sauna im Fass verfügt.
Diana Kautzsch leitet das Hotel „Haus am Ahorn“ in Kottenheide, das seit Kurzem auch über eine finnische Sauna im Fass verfügt. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Ina Braun schwingt im „Haus am Ahorn“ den Kochlöffel. Wenn die Skispringer zu Gast sind, bringt sie vor allem leichte Kost auf den Tisch - Nudeln und Reis seien beliebt.
Ina Braun schwingt im „Haus am Ahorn“ den Kochlöffel. Wenn die Skispringer zu Gast sind, bringt sie vor allem leichte Kost auf den Tisch - Nudeln und Reis seien beliebt. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Die Tschechin Dana Migacova schüttelt seit vielen Jahren die Betten auf im „Haus am Ahorn“ und hält die Zimmer sauber. Jeder Gast findet auf dem Kissen etwas Süßes.
Die Tschechin Dana Migacova schüttelt seit vielen Jahren die Betten auf im „Haus am Ahorn“ und hält die Zimmer sauber. Jeder Gast findet auf dem Kissen etwas Süßes. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Diana Kautzsch leitet das Hotel „Haus am Ahorn“ in Kottenheide, das seit Kurzem auch über eine finnische Sauna im Fass verfügt.
Diana Kautzsch leitet das Hotel „Haus am Ahorn“ in Kottenheide, das seit Kurzem auch über eine finnische Sauna im Fass verfügt. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Ina Braun schwingt im „Haus am Ahorn“ den Kochlöffel. Wenn die Skispringer zu Gast sind, bringt sie vor allem leichte Kost auf den Tisch - Nudeln und Reis seien beliebt.
Ina Braun schwingt im „Haus am Ahorn“ den Kochlöffel. Wenn die Skispringer zu Gast sind, bringt sie vor allem leichte Kost auf den Tisch - Nudeln und Reis seien beliebt. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Die Tschechin Dana Migacova schüttelt seit vielen Jahren die Betten auf im „Haus am Ahorn“ und hält die Zimmer sauber. Jeder Gast findet auf dem Kissen etwas Süßes.
Die Tschechin Dana Migacova schüttelt seit vielen Jahren die Betten auf im „Haus am Ahorn“ und hält die Zimmer sauber. Jeder Gast findet auf dem Kissen etwas Süßes. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Skispringer zu Gast im Vogtland: „Dann haben wir ein bisschen Dirty Dancing in der Lobby“
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Wochenende kommen die besten Springerinnen und Springer der Welt zum Weltcup in die Vogtland-Arena. Auch im Hotel „Haus am Ahorn“ in Kottenheide werden dann Sportler beherbergt. Das Hotel-Team freut sich schon darauf.

„Ein bisschen Dirty Dancing haben wir immer in der Lobby, wenn die Skispringer hier zu Gast sind“, sagt Diana Kautzsch. Sie betreibt das „Haus am Ahorn“, ein Hotel in Kottenheide, das während des Fis-Weltcups am Wochenende in der Vogtland- Arena wieder Skispringer beherbergt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
09.12.2025
4 min.
Skisprung-Weltcup Klingenthal: Ticketboom, Zeitplan und Stefan Kraft kommt als Papa ins Vogtland
„Aktuell liegen wir bei ca. 8000 Tickets. Für die drei Tage rechnen wir mit über 10.000 Fans“, freut sich Alexander Ziron, der Geschäftsführer der Vogtland-Arena.
Ab Freitag gastieren die weltbesten Ski-Adler in der Vogtland-Arena. Österreichs Idol kehrt zurück. Karl Geiger und Andi Wellinger könnten dagegen eine Wettkampfpause einlegen.
Thomas Prenzel
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
23.10.2025
4 min.
Zum Sommer-Grand-Prix im Vogtland: In diesem Hotel tanken die deutschen Springer Kraft
Tina und Christine Goldhahn begrüßen im 35. Geschäftsjahr die deutschen Skispringer als Gäste in ihrem Hotel. Am Wochenende ist Sommer-Grand-Prix am Schwarzberg.
Das Ferienhotel Mühlleithen beherbergt zum Sommer-Grand-Prix die deutsche Mannschaft. Das Traditionshaus führt Familie Goldhahn im 35. Jahr. Das Jubiläum wurde jetzt gefeiert.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel