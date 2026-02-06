Drive-in an der Loipe im Vogtland: Hier können sich Skifahrer stärken

Das Hotel „Haus am Ahorn“ in Kottenheide bietet für Skifahrer an den Wochenenden einen Imbiss an. Er liegt direkt am Schönecker Loipennetz. Was hier für den kleinen Hunger angeboten wird.

Idyllischer geht es kaum: Mitten in einer tief verschneiten vogtländischen Winterlandschaft können Skifahrer direkt an einer Loipe Rast machen. Möglich ist das am „Hotel Haus Ahorn“ in Kottenheide, einer kleinen Ortschaft mitten im Wald zwischen Schöneck und Zwota. Auf dem Hotelgelände haben die Verantwortlichen einen Imbiss aufgebaut. In... Idyllischer geht es kaum: Mitten in einer tief verschneiten vogtländischen Winterlandschaft können Skifahrer direkt an einer Loipe Rast machen. Möglich ist das am „Hotel Haus Ahorn“ in Kottenheide, einer kleinen Ortschaft mitten im Wald zwischen Schöneck und Zwota. Auf dem Hotelgelände haben die Verantwortlichen einen Imbiss aufgebaut. In...