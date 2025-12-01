So bunt war das erste Adventswochenende im Oberen Vogtland

Von stimmungsvoll bis gruselig: Zum Start in die Adventszeit waren am Wochenende viele Menschen aus der Region unterwegs - auf Märkten, Festen und zu Konzerten. „Freie Presse“ hat Schnappschüsse zusammengestellt.

Was für ein Wochenende! Zum Start in die Adventszeit war gefühlt das ganze Obere Vogtland auf den Beinen. Mit viel Symbolkraft wurde allerorten die Advents- und Weihnachtszeit eingeläutet - in Morgenröthe sogar im wahrsten Wortsinne. Hier läutete Volker Stehl die Glocke am Hochofen der früheren Glockengießerei. Nahezu zeitgleich wurde der... Was für ein Wochenende! Zum Start in die Adventszeit war gefühlt das ganze Obere Vogtland auf den Beinen. Mit viel Symbolkraft wurde allerorten die Advents- und Weihnachtszeit eingeläutet - in Morgenröthe sogar im wahrsten Wortsinne. Hier läutete Volker Stehl die Glocke am Hochofen der früheren Glockengießerei. Nahezu zeitgleich wurde der...