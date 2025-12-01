Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Krampuslauf war am Samstag in der Weihnachtswelt Wohlhausen zu erleben.
Ein Krampuslauf war am Samstag in der Weihnachtswelt Wohlhausen zu erleben. Bild: Gina Maria Jacob/Waldwirtschaft Jacob
Oberes Vogtland
So bunt war das erste Adventswochenende im Oberen Vogtland
Von Tino Beyer
Von stimmungsvoll bis gruselig: Zum Start in die Adventszeit waren am Wochenende viele Menschen aus der Region unterwegs - auf Märkten, Festen und zu Konzerten. „Freie Presse“ hat Schnappschüsse zusammengestellt.

Was für ein Wochenende! Zum Start in die Adventszeit war gefühlt das ganze Obere Vogtland auf den Beinen. Mit viel Symbolkraft wurde allerorten die Advents- und Weihnachtszeit eingeläutet - in Morgenröthe sogar im wahrsten Wortsinne. Hier läutete Volker Stehl die Glocke am Hochofen der früheren Glockengießerei. Nahezu zeitgleich wurde der...
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
27.11.2025
4 min.
Tipps fürs erste Adventswochenende im Oberen Vogtland
Das Ensemble Magic Gregorian Night tritt am Sonntag, 19 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster auf.
In Bad Elster starten die Chursächsische Winterträume und singen Mönche, Klingenthal schaltet den großen Lichterbogen an der Eisenbahnbrücke an. Vielerorts locken Weihnachtsmärkte und Adventsfeste.
Ronny Hager
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
27.11.2025
4 min.
Diese Weihnachtsmärkte öffnen am ersten Adventswochenende im Oberen Vogtland
Katja Wunderlich und ihr Sohn sahen sich voriges Jahr in Jacobs Weihnachtswelt in Wohlhausen um. Am ersten Adventswochenende wird mit viel Andrang gerechnet.
Trubel am Schönecker Rathaus, ein Markt im Schönberger Schlosspark und eine Krampus-Premiere in Wohlhausen: Das Wochenende hat für Weihnachtsfans im Vogtland viel zu bieten.
Hannah Taubert
