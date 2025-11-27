Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Rodelpiste, der Zauberteppich und der Lift am Schießhausberg sind ab Freitag nutzbar.
Die Rodelpiste, der Zauberteppich und der Lift am Schießhausberg sind ab Freitag nutzbar.
Oberes Vogtland
So früh im Jahr wie noch nie: Skiwelt Schöneck startet am Freitag in die Saison
Redakteur
Von Tino Beyer
Der Lift am Schießhausberg und der Zauberteppich gehen in Betrieb. Am Freitag lockt zudem eine Skibörse. Zudem gibt es ein neues Angebot für Kinder.

Saisonstart in der Skiwelt Schöneck: Ab Freitag dreht sich auf dem Balkon des Vogtlands der Lift. Damit startet die Skiwelt so früh im Jahr wie noch nie zuvor in die Wintersaison, wie die Skiwelt am Donnerstag informierte. Bei den frostigen Temperaturen der vergangenen Tage liefen die Schneekanonen auf Hochtouren.
