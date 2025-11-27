So früh im Jahr wie noch nie: Skiwelt Schöneck startet am Freitag in die Saison

Oberes Vogtland
Der Lift am Schießhausberg und der Zauberteppich gehen in Betrieb. Am Freitag lockt zudem eine Skibörse. Zudem gibt es ein neues Angebot für Kinder.
Saisonstart in der Skiwelt Schöneck: Ab Freitag dreht sich auf dem Balkon des Vogtlands der Lift. Damit startet die Skiwelt so früh im Jahr wie noch nie zuvor in die Wintersaison, wie die Skiwelt am Donnerstag informierte. Bei den frostigen Temperaturen der vergangenen Tage liefen die Schneekanonen auf Hochtouren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.