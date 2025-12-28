Sonne, Nebel und Frost im Vogtland: Raureif verwandelt Landschaft in ein Winterwunderland

Das Vogtland präsentiert sich derzeit vielerorts in zartem Weiß – auch ohne Schnee. Noch scheint die Sonne, aber das ändert sich bald.

Tagsüber viel Sonnenschein und nachts teils strenger Frost mit dichten Nebelfeldern in den Tälern. So präsentierte sich das Wetter über die Weihnachtstage und das Wochenende im Vogtland. Die Kombination aus feuchter Luft und Minusgraden hüllte Bäume und Sträucher vielerorts in Raureif und die Landschaft in ein kleines Winterwunderland –... Tagsüber viel Sonnenschein und nachts teils strenger Frost mit dichten Nebelfeldern in den Tälern. So präsentierte sich das Wetter über die Weihnachtstage und das Wochenende im Vogtland. Die Kombination aus feuchter Luft und Minusgraden hüllte Bäume und Sträucher vielerorts in Raureif und die Landschaft in ein kleines Winterwunderland –...