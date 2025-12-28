MENÜ
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Oberes Vogtland
Sonne, Nebel und Frost im Vogtland: Raureif verwandelt Landschaft in ein Winterwunderland
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Das Vogtland präsentiert sich derzeit vielerorts in zartem Weiß – auch ohne Schnee. Noch scheint die Sonne, aber das ändert sich bald.

Tagsüber viel Sonnenschein und nachts teils strenger Frost mit dichten Nebelfeldern in den Tälern. So präsentierte sich das Wetter über die Weihnachtstage und das Wochenende im Vogtland. Die Kombination aus feuchter Luft und Minusgraden hüllte Bäume und Sträucher vielerorts in Raureif und die Landschaft in ein kleines Winterwunderland –...
