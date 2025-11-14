Späte Ehrung eines Künstlers aus dem Vogtland

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwölf Jahre nach seinem Tod 2013 erfährt der in Erlbach geborene Maler Gotthard Graubner eine besondere Ehrung. Ashley Hüttner vom Gymnasium Markneukirchen hat über ihn eine Komplexe Arbeit verfasst.
Zwölf Jahre nach seinem Tod 2013 erfährt der in Erlbach geborene Maler Gotthard Graubner eine besondere Ehrung. Ashley Hüttner vom Gymnasium Markneukirchen hat über ihn eine Komplexe Arbeit verfasst. Bild: Eckhard Sommer
Bei einer Festveranstaltung bekam das Gymnasium drei Graubner-Werke von dessen langjähriger Lebensgefährtin Kitty Kemr geschenkt. Im Foto: Erlbachs Ortsvorsteher André Worbs (links), Kunstlehrerin Michaela Popp und Markneukirchens Bürgermeister Toni Meinel.
Bei einer Festveranstaltung bekam das Gymnasium drei Graubner-Werke von dessen langjähriger Lebensgefährtin Kitty Kemr geschenkt. Im Foto: Erlbachs Ortsvorsteher André Worbs (links), Kunstlehrerin Michaela Popp und Markneukirchens Bürgermeister Toni Meinel. Bild: Eckhard Sommer
Rainer Döhling, Vorsitzender des Falkensteiner Kunstfördervereins Falkart.
Rainer Döhling, Vorsitzender des Falkensteiner Kunstfördervereins Falkart. Bild: Eckhard Sommer
Zwölf Jahre nach seinem Tod 2013 erfährt der in Erlbach geborene Maler Gotthard Graubner eine besondere Ehrung. Ashley Hüttner vom Gymnasium Markneukirchen hat über ihn eine Komplexe Arbeit verfasst.
Zwölf Jahre nach seinem Tod 2013 erfährt der in Erlbach geborene Maler Gotthard Graubner eine besondere Ehrung. Ashley Hüttner vom Gymnasium Markneukirchen hat über ihn eine Komplexe Arbeit verfasst. Bild: Eckhard Sommer
Bei einer Festveranstaltung bekam das Gymnasium drei Graubner-Werke von dessen langjähriger Lebensgefährtin Kitty Kemr geschenkt. Im Foto: Erlbachs Ortsvorsteher André Worbs (links), Kunstlehrerin Michaela Popp und Markneukirchens Bürgermeister Toni Meinel.
Bei einer Festveranstaltung bekam das Gymnasium drei Graubner-Werke von dessen langjähriger Lebensgefährtin Kitty Kemr geschenkt. Im Foto: Erlbachs Ortsvorsteher André Worbs (links), Kunstlehrerin Michaela Popp und Markneukirchens Bürgermeister Toni Meinel. Bild: Eckhard Sommer
Rainer Döhling, Vorsitzender des Falkensteiner Kunstfördervereins Falkart.
Rainer Döhling, Vorsitzender des Falkensteiner Kunstfördervereins Falkart. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Späte Ehrung eines Künstlers aus dem Vogtland
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der in Erlbach geborene Maler Gotthard Graubner erfährt eine besondere Ehrung. Ashley Hüttner vom Gymnasium Markneukirchen hat über ihn eine komplexe Arbeit verfasst. Bei einer Festveranstaltung bekam das Gymnasium drei Graubner-Werke geschenkt.

Zwischen dem Bundespräsidialamt im Berliner Schloss Bellevue und dem Markneukirchener Gymnasium besteht eine Verbindung: In beiden sind Werke des berühmten Malers Gotthard Graubner (1939-2013) zu sehen. Berühmt? Deutschlandweit und international sehr wohl, aber in seinem Geburtsort – er verließ 1954 die DDR – war der Künstler nur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
23.05.2025
4 min.
Das Vogtland erhält einen Malerweg
Ashley Hüttner (Mitte) hat den Malerweg konzipiert. Rainer Döhling half, die Wegidee von Michaela Popp (rechts) umzusetzen.
Gotthard Graubner aus Erlbach war einer der bedeutendsten deutschen Maler. Auf seine Farbspuren können sich bald Kinder und Erwachsene an seinem Geburtsort begeben - und dabei selbst zu Künstlern werden.
Ronny Hager
28.08.2025
2 min.
Großer Bahnhof für Kunst und Film im Vogtland
Die Mitglieder von Falkart und dem Klassikbahnhof laden für Sonntag ein. Schon am Donnerstag gibt es in der Sparkasse Bilder von Walter Dietrich zu sehen.
Zu gleich zwei Events lädt der Kunstförderverein falkart in dieser Woche. Bilder, Klang und Kino stehen im Fokus.
Cornelia Henze
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
Mehr Artikel