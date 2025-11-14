Späte Ehrung eines Künstlers aus dem Vogtland

Der in Erlbach geborene Maler Gotthard Graubner erfährt eine besondere Ehrung. Ashley Hüttner vom Gymnasium Markneukirchen hat über ihn eine komplexe Arbeit verfasst. Bei einer Festveranstaltung bekam das Gymnasium drei Graubner-Werke geschenkt.

Zwischen dem Bundespräsidialamt im Berliner Schloss Bellevue und dem Markneukirchener Gymnasium besteht eine Verbindung: In beiden sind Werke des berühmten Malers Gotthard Graubner (1939-2013) zu sehen. Berühmt? Deutschlandweit und international sehr wohl, aber in seinem Geburtsort – er verließ 1954 die DDR – war der Künstler nur...