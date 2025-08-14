Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Pierre Seidel hat an der B 92 in Oelsnitz einen neuen Imbiss eröffnet.
Pierre Seidel hat an der B 92 in Oelsnitz einen neuen Imbiss eröffnet. Bild: Christian Schubert
Pierre Seidel hat an der B 92 in Oelsnitz einen neuen Imbiss eröffnet.
Pierre Seidel hat an der B 92 in Oelsnitz einen neuen Imbiss eröffnet. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Spanferkelgrillen an der B 92: Was ein Fleischer in einem neuen Imbiss im Vogtland plant
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pierre Seidel aus Arnoldsgrün hat am Mittwoch in Oelsnitz einen neuen Imbiss eröffnet. Der Standort ist kein unbekannter. Welche Pläne Seidel hat.

Wer diese Woche die B 92 in Oelsnitz entlang fuhr, der wunderte sich vielleicht über einen mit Luftballons bunt geschmückten Bauzaun. Der Hintergrund: An der Egerstraße/Ecke Letzter Heller hat ein neuer Imbiss eröffnet. Genau auf dem Grundstück, auf dem ein angrenzendes Haus der früheren Wetzstein-Brauerei vor einigen Jahren durch einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
15.05.2025
4 min.
Keine Thüringer – aber trotzdem lecker: Wie Vogtland-Roster ohne Titel überzeugen
Manuel Trommer aus Markneukirchen ist der Roster-Spezialist der Fleischerei Eisenschmidt in Syrau.
Obwohl sich die Rezeptur ähnelt, ist Roster nicht gleich Roster, meinen die Thüringer und haben den Titel „Thüringer Rostbratwurst“ schützen lassen. Wie wirkt sich das auf den Verkauf im Vogtland aus?
Daniela Hommel-Kreißl
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
13.08.2025
4 min.
Fünf beliebte Burger-Restaurants im Vogtland – mit Abstimmung: Wo gibt es Ihren Lieblingsburger?
Besonders beliebt im Burger-Paradies von Ömer Akbakay in Plauen: Cheeseburger.
Burger muss nicht gleich Fastfood bedeuten. Im Vogtland punkten Gastronomen mit regionalen Zutaten in ihren Burgern. Die „Freie Presse“ hat fünf besondere Restaurants und Imbisse zusammengestellt.
Elisa Leimert
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel