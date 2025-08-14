Spanferkelgrillen an der B 92: Was ein Fleischer in einem neuen Imbiss im Vogtland plant

Pierre Seidel aus Arnoldsgrün hat am Mittwoch in Oelsnitz einen neuen Imbiss eröffnet. Der Standort ist kein unbekannter. Welche Pläne Seidel hat.

Wer diese Woche die B 92 in Oelsnitz entlang fuhr, der wunderte sich vielleicht über einen mit Luftballons bunt geschmückten Bauzaun. Der Hintergrund: An der Egerstraße/Ecke Letzter Heller hat ein neuer Imbiss eröffnet. Genau auf dem Grundstück, auf dem ein angrenzendes Haus der früheren Wetzstein-Brauerei vor einigen Jahren durch einen...