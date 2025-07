Spektakuläre Reitvorführungen und kraftvolle Pferde beim Bergfest in Markneukirchen

Markneukirchen stand am Wochenende ganz im Zeichen des 53. Bergfestes. Die Stars waren am Samstag mit verschiedenen Vorführungen Pferde und ihre Halter. Was besonders zur Belustigung des Publikums beitrug.

Ein Hauch von Ungarn wehte am Samstag über den Oberen Berg in Markneukirchen. Nicht nur, dass an einem der Versorgungsstände Puszta-Schnitte mit einer feurig-scharfen Sauce angeboten wurde – auch auf der Festwiese ging es zumindest kurzzeitig osteuropäisch zu. Was seine Tochter Linda vielen Schaulustigen vorgemacht hatte, zeigte dann auch...