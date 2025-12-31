Stadt Oelsnitz drücken große Personalsorgen

Abgänge im Rathaus, Fluktuation, unbesetzte Stellen: So ausführlich wie kaum zuvor hat die Stadtverwaltung ein erhebliches Problem öffentlich gemacht.

Mit Personal war es im Vogtland lange so: Haben wir, reden wir nicht drüber. Die Zeiten haben sich gedreht, nicht nur in der freien Wirtschaft, sondern auch im öffentlichen Dienst. Im Rathaus von Oelsnitz gibt es jede Menge Personal-Wechsel, Abgänge, Fluktuation, offene Stellen - und die Verwaltung macht daraus kein Geheimnis. So ausführlich...