MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
„Die Personalausstattung ist nicht zufriedenstellend“, sagt Hannes Schulz, Hauptamtsleiter im Oelsnitzer Rathaus.
„Die Personalausstattung ist nicht zufriedenstellend“, sagt Hannes Schulz, Hauptamtsleiter im Oelsnitzer Rathaus. Bild: Christian Schubert/Archiv
Im Januar 2025 entstand dieses Foto von Bauverantwortlichen in Oelsnitz. Tiefbauamts-Leiter Andy Wendrock (links) ist weg, Stadtbaumeister Patric Ebert (rechts) auch.
Im Januar 2025 entstand dieses Foto von Bauverantwortlichen in Oelsnitz. Tiefbauamts-Leiter Andy Wendrock (links) ist weg, Stadtbaumeister Patric Ebert (rechts) auch. Bild: Christian Schubert/Archiv
Für die Betreuung des Blitzerautos sucht die Stadtverwaltung Oelsnitz ab dem neuen Jahr einen neuen Mitarbeiter.
Für die Betreuung des Blitzerautos sucht die Stadtverwaltung Oelsnitz ab dem neuen Jahr einen neuen Mitarbeiter. Bild: Christian Schubert/Archiv
„Die Personalausstattung ist nicht zufriedenstellend“, sagt Hannes Schulz, Hauptamtsleiter im Oelsnitzer Rathaus.
„Die Personalausstattung ist nicht zufriedenstellend“, sagt Hannes Schulz, Hauptamtsleiter im Oelsnitzer Rathaus. Bild: Christian Schubert/Archiv
Im Januar 2025 entstand dieses Foto von Bauverantwortlichen in Oelsnitz. Tiefbauamts-Leiter Andy Wendrock (links) ist weg, Stadtbaumeister Patric Ebert (rechts) auch.
Im Januar 2025 entstand dieses Foto von Bauverantwortlichen in Oelsnitz. Tiefbauamts-Leiter Andy Wendrock (links) ist weg, Stadtbaumeister Patric Ebert (rechts) auch. Bild: Christian Schubert/Archiv
Für die Betreuung des Blitzerautos sucht die Stadtverwaltung Oelsnitz ab dem neuen Jahr einen neuen Mitarbeiter.
Für die Betreuung des Blitzerautos sucht die Stadtverwaltung Oelsnitz ab dem neuen Jahr einen neuen Mitarbeiter. Bild: Christian Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Stadt Oelsnitz drücken große Personalsorgen
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Abgänge im Rathaus, Fluktuation, unbesetzte Stellen: So ausführlich wie kaum zuvor hat die Stadtverwaltung ein erhebliches Problem öffentlich gemacht.

Mit Personal war es im Vogtland lange so: Haben wir, reden wir nicht drüber. Die Zeiten haben sich gedreht, nicht nur in der freien Wirtschaft, sondern auch im öffentlichen Dienst. Im Rathaus von Oelsnitz gibt es jede Menge Personal-Wechsel, Abgänge, Fluktuation, offene Stellen - und die Verwaltung macht daraus kein Geheimnis. So ausführlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:31 Uhr
3 min.
Einkaufen zu Silvester: Wie lange haben Rewe, Aldi, Lidl und Co. in Sachsen geöffnet?
Wer am 31. Dezember in Sachsen einkaufen möchte, sollte teilweise die Öffnungszeiten nochmals im Netz checken. (Archiv)
Ihnen fehlen für die Silvesterparty noch ein paar Kleinigkeiten und Sie müssen darum am Mittwoch nochmal in den Supermarkt? Dann müssen Sie das über die Öffnungszeiten wissen.
Patrick Hyslop
10:41 Uhr
1 min.
Unfall im Erzgebirge: 19-Jähriger fährt mit Opel gegen Baum
Ein Opel-Fahrer verlor im Erzgebirge die Kontrolle über sein Auto.
Ein 19-jähriger Autofahrer kam in Langenberg von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer und drei Mitfahrer wurden leicht verletzt.
Niko Mutschmann
23.10.2025
1 min.
Warum diese Straße in Oelsnitz für das Blitzerauto tabu ist
Ein VW Caddy ist seit wenigen Wochen in Oelsnitz als Blitzerauto im Einsatz.
An der engen Wallstraße in der Innenstadt ist Tempo 30 für manche Autofahrer ein Fremdwort. Dennoch müssen sie hier nicht mit einer Strafe rechnen.
Ronny Hager
18.12.2025
2 min.
Bauamtsleiter verlässt Stadtverwaltung Oelsnitz
Bauamtsleiter Patric Ebert verlässt die Oelsnitzer Stadtverwaltung.
Nach nur einem Jahr trennen sich die Wege von Patric Ebert und der Stadt. Damit verschärft sich die Personalsituation in einem Schlüsselressort.
Tino Beyer
30.12.2025
2 min.
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.
Patrick Hyslop
30.12.2025
4 min.
„Das kann nur ein Schildbürgerstreich sein“: Jürgen Schmidt und seine Breitband-Odyssee in Rochlitz
Langsames Internet trotz Glasfaserkabel vor der Haustür: Jürgen Schmidt wartet seit vier Jahren auf einen Breitbandanschluss für sein Mehrfamilienhaus in Rochlitz.
Jürgen Schmidt hat den Überblick verloren: Seit vier Jahren kämpft er um Glasfaser für sein Haus in Rochlitz. Verschiedene Unternehmen sind beteiligt, doch der Anschluss bleibt in weiter Ferne.
Julia Czaja
Mehr Artikel