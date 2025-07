Stadtsanierung: Markneukirchen nimmt auch Musima-Gelände in den Blick

Bei der Hoffnung auf ein neues Fördergebiet will die Stadt zwei neue Bereiche integrieren. Bei dem Thema drängt die Zeit.

Die Stadt Markneukirchen will ihr geplantes Innenstadt-Fördergebiet für mögliche Sanierungs-Maßnahmen vergrößern. Neu dazu kommen sollen das Musima-Gelände an der B 283 und die gesamte Bismarckstraße bis zur Erlbacher Straße. „Damit ist dann alles abgebildet, was zwingend notwendig ist“, sagt Bürgermeister Toni Meinel (parteilos)....