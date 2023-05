Stadtspaziergang geht in die nächste Runde

Oelsnitz.

In Oelsnitz geht am Dienstag die Reihe der Stadt- und Ortsteilspaziergänge in die nächste Runde. Drei Wochen nach der Runde in Taltitz ist diesmal am Dienstag, 23. Mai die Oelsnitzer Innenstadt an der Reihe. Treffpunkt ist 17 Uhr am städtischen Julius-Mosen-Gymnasium, Eingang Melanchthonstraße. Über Lutherstraße und August-Bebel-Straße geht es zum Markt. (hagr)